Видеообзор боевой ничьи в матче Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Атлетико»

Накануне состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Брюгге» (Бельгия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гленн Нюберг. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Хулиан Альварес ударом с пенальти на восьмой минуте. Форвард Адемола Лукман забил второй гол мадридцев на 45+4-й минуте. Полузащитник хозяев поля Рафаэль Оньедика отыграл один мяч для своей команды на 51-й минуте. Нападающий бельгийской команды Николо Трезольди сравнял счёт на 60-й минуте. Защитник «Брюгге» Хоэль Ордоньес забил гол в свои ворота на 79-й минуте. В конце встречи на 89-й минуте отличился полузащитник Христос Дзолис и вырвал ничью для хозяев поля.

Второй матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.