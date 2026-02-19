Видеообзор победы «Байера» над «Олимпиакосом» в стыковом матче Лиги чемпионов

Накануне состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе имени Георгиоса Караискакиса (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 45-й минуте гол форварда «Олимпиакоса» Айюба Эль-Кааби был отменён после вмешательства VAR. На 60-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик открыл счёт в матче. На 63-й минуте Шик оформил дубль.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Байер» набрал 12 очков и занял 16-е место. «Олимпиакос» с 11 очками расположился на 18-й строчке.