Видеообзор победы «Байера» над «Олимпиакосом» в стыковом матче Лиги чемпионов
Накануне состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе имени Георгиоса Караискакиса (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Шик – 60'     0:2 Шик – 63'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 45-й минуте гол форварда «Олимпиакоса» Айюба Эль-Кааби был отменён после вмешательства VAR. На 60-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик открыл счёт в матче. На 63-й минуте Шик оформил дубль.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Байер» набрал 12 очков и занял 16-е место. «Олимпиакос» с 11 очками расположился на 18-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
