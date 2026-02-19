Алексей Никитин: нынешний «Милан» — команда-парадокс

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался об игре итальянского «Милана». В ночь с 18 на 19 февраля мск «россонери» в перенесённом домашнем матче 24-го тура Серии А сыграли вничью с «Комо» со счётом 1:1.

«Нынешний «Милан» — это команда‑парадокс. Когда смотришь их матчи, они совершенно не выглядят намного сильнее оппонентов, как, например, «Интер». Они побеждают и набирают очки, но не доминируют. Зато у них есть лидеры, которые готовы таскать рояль, такие как Модрич, Рабьо, Габбиа. Также вратарь Меньян. Однако голы даются им с большим трудом», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Россонери» набрали 54 очка в 25 матчах чемпионата Италии и занимают в нём второе место, уступая лидирующему «Интеру» семь очков. За 25 игр текущего национального первенства «Милан» потерпел только одно поражение, у остальных команд — не менее четырёх.

