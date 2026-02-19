«Палмейрас» предлагал € 29,2 млн за Луиса Энрике, «Зенит» потребовал € 40 млн — источник

Бразильский «Палмейрас» предложил санкт-петербургскому «Зениту» € 29,2 млн за вингера Луиса Энрике, сине-бело-голубые ответили отказом и сообщили, что готовы к переговорам о продаже бразильца за € 40 млн. Об этом сообщает Gols do Brasileirão в социальной сети X со ссылкой на данные издания Gazeta Esportiva.

Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года. В нынешнем сезоне бразильский крайний нападающий провёл 19 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Луиса Энрике в € 24,00 млн.