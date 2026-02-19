«Это результат отработанных комбинаций». Челестини — о победе ЦСКА над «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам товарищеского матча с «Ростовом». Встреча состоялась накануне, 18 февраля, и завершилась победой армейцев со счётом 3:1. Голы в составе ЦСКА забили Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду и Матвей Кисляк.

«Забитые голы — это результат отработанных комбинаций. Тех концепций, над которыми мы работали. Мне это нравится! Мы могли создать и забить гораздо больше. С учётом того, что нам предложил «Ростов», мы должны были забивать именно так, и команда это сделала», — заявил Челестини в эфире «Матч ТВ».

В матче 19-го тура Мир РПЛ ЦСКА сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта.