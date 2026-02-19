Скидки
Главная Футбол Новости

«Это результат отработанных комбинаций». Челестини — о победе ЦСКА над «Ростовом»

«Это результат отработанных комбинаций». Челестини — о победе ЦСКА над «Ростовом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам товарищеского матча с «Ростовом». Встреча состоялась накануне, 18 февраля, и завершилась победой армейцев со счётом 3:1. Голы в составе ЦСКА забили Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду и Матвей Кисляк.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32'     2:0 Гонду – 45+1'     2:1 Голенков – 52'     3:1 Кисляк – 58'    
Удаления: нет / Одоевский – 6'

«Забитые голы — это результат отработанных комбинаций. Тех концепций, над которыми мы работали. Мне это нравится! Мы могли создать и забить гораздо больше. С учётом того, что нам предложил «Ростов», мы должны были забивать именно так, и команда это сделала», — заявил Челестини в эфире «Матч ТВ».

В матче 19-го тура Мир РПЛ ЦСКА сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта.

