Матеус Рейс: отлично, что я дебютировал за ЦСКА в свой день рождения

Матеус Рейс: отлично, что я дебютировал за ЦСКА в свой день рождения
Комментарии

Новоиспечённый защитник ЦСКА Матеус Рейс заявил, что был рад дебютировать за армейцев в свой день рождения. Рейс сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с «Ростовом», который состоялся накануне, 18 февраля, и завершился победой армейцев со счётом 3:1. Голы в составе ЦСКА забили Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду и Матвей Кисляк.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32'     2:0 Гонду – 45+1'     2:1 Голенков – 52'     3:1 Кисляк – 58'    
Удаления: нет / Одоевский – 6'

«Команда очень хорошо отнеслась ко мне. Все тренеры и партнёры очень тепло приняли меня. Это вселяет уверенность, чувствую себя очень хорошо.

18 февраля был мой день рождения, и в этот день я дебютировал за ЦСКА. Это просто отлично, и вся команда постаралась, чтобы мой первый матч прошел успешно», — заявил Рейс в эфире «Матч ТВ».

18 февраля Рейсу исполнился 31 год.

