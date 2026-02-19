Матеус Рейс: отлично, что я дебютировал за ЦСКА в свой день рождения

Новоиспечённый защитник ЦСКА Матеус Рейс заявил, что был рад дебютировать за армейцев в свой день рождения. Рейс сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с «Ростовом», который состоялся накануне, 18 февраля, и завершился победой армейцев со счётом 3:1. Голы в составе ЦСКА забили Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду и Матвей Кисляк.

«Команда очень хорошо отнеслась ко мне. Все тренеры и партнёры очень тепло приняли меня. Это вселяет уверенность, чувствую себя очень хорошо.

18 февраля был мой день рождения, и в этот день я дебютировал за ЦСКА. Это просто отлично, и вся команда постаралась, чтобы мой первый матч прошел успешно», — заявил Рейс в эфире «Матч ТВ».

18 февраля Рейсу исполнился 31 год.