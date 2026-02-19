Скидки
Фенербахче — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
20:45 Мск
Артета прокомментировал сенсационную ничью «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»

Артета прокомментировал сенсационную ничью «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по итогам матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'     0:2 Инкапье – 56'     1:2 Буэно – 61'     2:2 Калафьори – 90+4'    

«Очень сложно это принять. Во втором тайме мы играли не так, как должны были, как нужно для победы в матче АПЛ. Лучше не давать сейчас оценок, у всех сейчас слишком много эмоций. Нужно принять этот удар, мы его заслужили.

На эмоциях легко сказать что-то, что навредит команде. Все хотят лучшего. Но нужно переживать и трудные времена. Сегодня мы заплатили цену на последней минуте. Надо делать базовые вещи намного лучше, чем делали мы. Надо критически отнестись к себе, потому что мы сыграли недостаточно хорошо. В последние месяцы в чемпионате выступаем нестабильно», — приводит слова Артеты британское онлайн-издание BBС.

«Арсенал» упустил победу над «Вулверхэмптоном» на последних минутах матча АПЛ
