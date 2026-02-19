«Жена Престианни, возможно, изменила ему с темнокожим». Мело — о расистском скандале в ЛЧ

Бывший полузащитник «Палмейраса», «Ювентуса» и «Интера» Фелипе Мело поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора после расистского скандала, случившегося в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0). Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни, что тот назвал его обезьяной.

«Жечь расистов! Если вы их поддерживаете, то и вас сжечь! Жена Престианни, должно быть, изменила ему с темнокожим парнем», — приводит слова Мело Madrid Universal в социальной сети X.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что начал дисциплинарное расследование инцидента.