Фенербахче — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 19 февраля

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 19 февраля
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, состоятся первые стыковые матчи Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 19 февраля (время московское):

20:45. «Ноа» (Армения) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды);
20:45. «Сигма Оломоуц» (Чехия) — «Лозанна» (Швейцария);
20:45. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Кристал Пэлас» (Англия);
20:45. «КуПС» (Финляндия) — «Лех» П (Польша);
23:00. «Ягеллония» (Польша) — «Фиорентина» (Италия);
23:00. «Шкендия» (Северная Македония) — «Самсунспор» (Турция);
23:00. «Дрита» (Косово) — «Целе» (Словения);
23:00. «Омония» (Кипр) — «Риека» (Хорватия).

Турнирная сетка Лиги конференций
