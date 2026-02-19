Скидки
Фенербахче — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
«Футбол не прощает мелочей». Елагин — о ничьей в матче «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»

Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 31-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'     0:2 Инкапье – 56'     1:2 Буэно – 61'     2:2 Калафьори – 90+4'    

«Что и требовалось доказать! «Волки» превращаются в самого неудобного соперника для любой команды Премьер-лиги на финишном отрезке чемпионата. Перенесённая игра 31-го тура стала для единоличного лидера роковой. Ничья равная поражению. Обидно ужасно. Вести всю игру без особых проблем, вести с разницей плюс два — и сыграть в итоге вничью. Упущена важнейшая победа.

Футбол не прощает мелочей. Гости явно дали слабину в середине второго тайма, когда «волки» прибавили, а «канониры» не уловили этого момента. И, конечно, первый шикарный ответный гол добавил сил «волкам».

Когда победа была уже в кармане «канониров», они вдруг задёргались и пропустили просто нелепый второй гол. Зачем Габриэл возник перед Райей?! Простейший навес. Ну, тут я бы попенял Райе! В такие минуты надо пинками гнать своих защитников из своей штрафной, чтобы не мешали. И вот — на тебе!

Теперь ход за «Ман Сити», который 21-го принимает «Ньюкасл». Отставание может сократиться до двух очков. Интрига закручивается всё сильнее», — написал Елагин в телеграм-канале.

