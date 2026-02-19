CIES: Россия и Украина — в числе основных покупателей футболистов из Бразилии

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг стран, которые чаще остальных приобретали футболистов из чемпионата Бразилии за последние 10 лет.

По данным CIES, лидером по показателю затраченных средств на покупку игроков из бразильского первенства стала Англия — € 470 млн. В рейтинге также оказались Россия (€ 200 млн), Украина (€ 150 млн), Франция (€ 230 млн), Испания (€ 370 млн), Португалия (€ 160 млн) и Саудовская Аравия (€ 140 млн).

Суммарно за последние 10 лет бразильские клубы выручили € 1,85 млрд чистых средств с продаж футболистов. Напомним, этой зимой «Зенит» приобрёл Джона Джона у «РБ Брагантино», а московское «Динамо» купило Дэвида Рикардо у «Ботафого».