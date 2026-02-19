Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CIES: Россия и Украина — в числе основных покупателей футболистов из Бразилии

CIES: Россия и Украина — в числе основных покупателей футболистов из Бразилии
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг стран, которые чаще остальных приобретали футболистов из чемпионата Бразилии за последние 10 лет.

По данным CIES, лидером по показателю затраченных средств на покупку игроков из бразильского первенства стала Англия — € 470 млн. В рейтинге также оказались Россия (€ 200 млн), Украина (€ 150 млн), Франция (€ 230 млн), Испания (€ 370 млн), Португалия (€ 160 млн) и Саудовская Аравия (€ 140 млн).

Суммарно за последние 10 лет бразильские клубы выручили € 1,85 млрд чистых средств с продаж футболистов. Напомним, этой зимой «Зенит» приобрёл Джона Джона у «РБ Брагантино», а московское «Динамо» купило Дэвида Рикардо у «Ботафого».

Материалы по теме
«Палмейрас» предлагал € 29,2 млн за Луиса Энрике, «Зенит» потребовал € 40 млн — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android