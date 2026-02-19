«Решили сделать что-то серьёзное». Сергей Ташуев — о приходе в «Енисей»

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, как согласился возглавить команду.

— Ваш приход в «Енисей» в декабре стал одним из самых обсуждаемых событий межсезонья в Лиге Pari. Расскажите, как возник вариант возглавить клуб, что стало ключевым фактором в пользу Красноярска?

— Я ждал предложений. Много лет в своей карьере я работал в клубах, но сборной у меня никогда не было. Много работал и стал чемпионом Беларуси, в Лиге чемпионов играли, в Лиге Европы. Много игроков воспитал. И до сих пор в сборной Беларуси играют шесть ребят. В приоритете была сборная Беларуси. Хотелось попробовать что-то новое. Были переговоры, предложение тоже было, но в какой-то момент руководство республики попросило помочь своей стране Виктора Михайловича Гончаренко.

Были у меня ещё переговоры, первичные намётки. С конкретикой мне позвонил Михаил Комков. Он мой бывший футболист, играл у меня и хорошо знает систему игры, стиль. Я ждал, сказал, что определюсь с начала до конца со своими делами, если что, созвонимся ещё раз. Стали разговаривать. Решили сделать что-то серьёзное. Надеемся, что в дальнейшем будем ставить большие задачи, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.