Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Тренер «Ньюкасла» Хау: «Карабаху» не повезло встретиться с нами именно сейчас

Тренер «Ньюкасла» Хау: «Карабаху» не повезло встретиться с нами именно сейчас
Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом» (6:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 6
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Гордон – 3'     0:2 Тшау – 8'     0:3 Гордон – 32'     0:4 Гордон – 33'     0:5 Гордон – 45+1'     1:5 Джафаргулиев – 54'     1:6 Мёрфи – 72'    

«Такой результат невозможно предугадать. Больше всего меня порадовал уровень игры. Быстрый гол помог нам. После этого мы продолжили делать своё дело и создали много моментов.

Мы показали блестящую игру. Возможно, одну из лучших за долгое время. «Карабаху» не повезло встретиться с нами именно сейчас. Они проявили мастерство, создали свои моменты, но думаю, что в целом мы хорошо оборонялись, когда это было необходимо. Мы планировали сами диктовать ход игры. Хотели сами идти вперёд. Верили, что такой подбор игроков с прицелом на атаку принесёт результат. Порой это срабатывает, порой — нет. Очень довольны той игрой, которую демонстрирует каждый футболист», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

