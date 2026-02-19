Тренер «Ньюкасла» Хау: «Карабаху» не повезло встретиться с нами именно сейчас

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом» (6:1).

«Такой результат невозможно предугадать. Больше всего меня порадовал уровень игры. Быстрый гол помог нам. После этого мы продолжили делать своё дело и создали много моментов.

Мы показали блестящую игру. Возможно, одну из лучших за долгое время. «Карабаху» не повезло встретиться с нами именно сейчас. Они проявили мастерство, создали свои моменты, но думаю, что в целом мы хорошо оборонялись, когда это было необходимо. Мы планировали сами диктовать ход игры. Хотели сами идти вперёд. Верили, что такой подбор игроков с прицелом на атаку принесёт результат. Порой это срабатывает, порой — нет. Очень довольны той игрой, которую демонстрирует каждый футболист», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.