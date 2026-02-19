Скидки
Фенербахче — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
20:45 Мск
«Если честно, могли и выиграть». Тренер «Брюгге» Леко — о ничьей с «Атлетико» в ЛЧ

«Если честно, могли и выиграть». Тренер «Брюгге» Леко — о ничьей с «Атлетико» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко высказался о ничейном результате в первом стыковом матче Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» Мадрид (3:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 8'     0:2 Лукман – 45+4'     1:2 Оньедика – 52'     2:2 Трезольди – 60'     2:3 Ордоньес – 79'     3:3 Дзолис – 89'    

«Горжусь своими игроками и всей командой. Очень непросто отыгрываться с такой командой, но мы это сделали, заслужили ничью хорошей игрой и энергией. Наш прессинг и оборона были на уровне. После обидного третьего гола снова вернулись в игру. Я доволен, хотя, если честно, могли и выиграть», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.

Ответный стыковой матч состоится в Испании во вторник, 24 февраля. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

