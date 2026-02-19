«Если честно, могли и выиграть». Тренер «Брюгге» Леко — о ничьей с «Атлетико» в ЛЧ
Поделиться
Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко высказался о ничейном результате в первом стыковом матче Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» Мадрид (3:3).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 8' 0:2 Лукман – 45+4' 1:2 Оньедика – 52' 2:2 Трезольди – 60' 2:3 Ордоньес – 79' 3:3 Дзолис – 89'
«Горжусь своими игроками и всей командой. Очень непросто отыгрываться с такой командой, но мы это сделали, заслужили ничью хорошей игрой и энергией. Наш прессинг и оборона были на уровне. После обидного третьего гола снова вернулись в игру. Я доволен, хотя, если честно, могли и выиграть», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.
Ответный стыковой матч состоится в Испании во вторник, 24 февраля. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2026
-
10:56
-
10:51
-
10:46
-
10:42
-
10:34
-
10:28
-
10:25
-
10:21
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:54
-
09:52
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:18
-
09:10
-
08:48
-
08:30
-
08:18
-
07:58
-
07:54
-
07:50
-
07:38
-
07:20
-
06:50
-
06:43
-
06:01
-
05:18
-
05:12
-
04:43