«Если честно, могли и выиграть». Тренер «Брюгге» Леко — о ничьей с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко высказался о ничейном результате в первом стыковом матче Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» Мадрид (3:3).

«Горжусь своими игроками и всей командой. Очень непросто отыгрываться с такой командой, но мы это сделали, заслужили ничью хорошей игрой и энергией. Наш прессинг и оборона были на уровне. После обидного третьего гола снова вернулись в игру. Я доволен, хотя, если честно, могли и выиграть», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.

Ответный стыковой матч состоится в Испании во вторник, 24 февраля. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.