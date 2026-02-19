Дзагоев — о юношеских командах ЦСКА: скоро эти парни будут зажигать в основе!

Известный экс-футболист, а ныне селекционер ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями от игры юношеских команд армейцев. Он вживую посмотрел матчи команд 2009, 2010 и 2011 годов рождения.

«В Сочи посмотрел три игры наших команд ЮФЛ с «Рубином». 2009-й и 2011-й сыграли вничью, проявили боевой характер, что на сборах и нужно. 2009-й вообще выдал супермощный матч – чуть ли не до драк доходило. Такое на сборах тоже нормально. 2010-й выиграл 7:1 — топовый матч в плане и физики, и техники. Очень понравилась их созидательная игра. Короче, я доволен тем, что увидел! Скоро парни будут зажигать в основе», — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.

Ранее Дзагоев сообщил, что теперь будет сосредоточен в ЦСКА на работе с молодежью и талантами из академии.