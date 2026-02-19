Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал ничейный результат в матче ЛЧ с «Брюгге»

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о ничейном результате в первом стыковом матче Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Команды сыграли вничью со счётом 3:3.

«Мы вели 2:0, потом 3:2, но соперник отлично отреагировал на пропущенные мячи. Получился красивый матч с высоким темпом, качественной игрой и голами. Мы уезжаем с позитивным результатом и надеемся довести дело до конца на своём поле», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Ответный стыковой матч состоится в Испании во вторник, 24 февраля. Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 20:45 мск.