Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев объяснил, почему отказался от предложения турецкого «Серик Беледиеспор»

Сергей Ташуев объяснил, почему отказался от предложения турецкого «Серик Беледиеспор»
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, почему отказался от предложения турецкого «Серик Беледиеспор».

— Вы сами подтверждали информацию, что у вас было предложение из турецкого «Серик Беледиеспор». Почему отказались?
— Предложение было, когда я уже работал на сборах с «Енисеем». Было неожиданно, но я благодарен за приглашение. Это очень серьёзно уйти из клуба со сборов — нужно иметь большие преференции в плане такого решения. Неправильно это — бросить клуб в разгаре подготовки не так просто. У меня такая ситуация один раз была жизненная. Я тоже не пошёл выше. По уровню остался во Второй лиге, хотя приглашали в Первую тоже во время сборов. Я не могу пацанов просто бросить, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Комментарии
