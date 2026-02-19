Сергей Ташуев объяснил, почему отказался от предложения турецкого «Серик Беледиеспор»

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, почему отказался от предложения турецкого «Серик Беледиеспор».

— Вы сами подтверждали информацию, что у вас было предложение из турецкого «Серик Беледиеспор». Почему отказались?

— Предложение было, когда я уже работал на сборах с «Енисеем». Было неожиданно, но я благодарен за приглашение. Это очень серьёзно уйти из клуба со сборов — нужно иметь большие преференции в плане такого решения. Неправильно это — бросить клуб в разгаре подготовки не так просто. У меня такая ситуация один раз была жизненная. Я тоже не пошёл выше. По уровню остался во Второй лиге, хотя приглашали в Первую тоже во время сборов. Я не могу пацанов просто бросить, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.