Круговой обратился к Баринову после матча с «Ростовом»

Полузащитник ПФК ЦСКА Данил Круговой обратился к своему одноклубнику Дмитрию Баринову. Он поздравил новичка армейцев с дебютным голом за команду. Накануне Баринов отметился забитым мячом в товарищеской игре с «Ростовом» (3:1).

«Обыграли на сборах «Ростов». Бара, с дебютным!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне ЦСКА находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 36 очков за 18 сыгранных матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Баринов перебрался в ЦСКА этой зимой из «Локомотива».