Круговой обратился к Баринову после матча с «Ростовом»
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА Данил Круговой обратился к своему одноклубнику Дмитрию Баринову. Он поздравил новичка армейцев с дебютным голом за команду. Накануне Баринов отметился забитым мячом в товарищеской игре с «Ростовом» (3:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32'     2:0 Гонду – 45+1'     2:1 Голенков – 52'     3:1 Кисляк – 58'    
Удаления: нет / Одоевский – 6'

«Обыграли на сборах «Ростов». Бара, с дебютным!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне ЦСКА находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 36 очков за 18 сыгранных матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Баринов перебрался в ЦСКА этой зимой из «Локомотива».

