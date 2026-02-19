Круговой обратился к Баринову после матча с «Ростовом»
Поделиться
Полузащитник ПФК ЦСКА Данил Круговой обратился к своему одноклубнику Дмитрию Баринову. Он поздравил новичка армейцев с дебютным голом за команду. Накануне Баринов отметился забитым мячом в товарищеской игре с «Ростовом» (3:1).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32' 2:0 Гонду – 45+1' 2:1 Голенков – 52' 3:1 Кисляк – 58'
Удаления: нет / Одоевский – 6'
«Обыграли на сборах «Ростов». Бара, с дебютным!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Напомним, на момент зимней паузы в сезоне ЦСКА находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 36 очков за 18 сыгранных матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Баринов перебрался в ЦСКА этой зимой из «Локомотива».
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2026
-
10:56
-
10:51
-
10:46
-
10:42
-
10:34
-
10:28
-
10:25
-
10:21
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:54
-
09:52
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:18
-
09:10
-
08:48
-
08:30
-
08:18
-
07:58
-
07:54
-
07:50
-
07:38
-
07:20
-
06:50
-
06:43
-
06:01
-
05:18
-
05:12
-
04:43