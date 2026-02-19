Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра близок к переходу в «Рубин» на правах аренды

Казанский «Рубин» близок к договорённости по аренде полузащитника «Сочи» Игнасио Сааведры (Начо). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовывают финальные детали сделки. Если клубы успеют это сделать в последний день трансферного окна, Сааведра перейдёт в казанский клуб.

В текущем сезоне Сааведра провёл за «Сочи» 22 матча во всех турнирах. На счету 27-летнего чилийского полузащитника четыре забитых мяча и один результативный пас. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Начо в € 1,8 млн. До перехода в «Сочи» футболист выступал лишь за один клуб — чилийский «Универсидад», воспитанником которого является.