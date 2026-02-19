Генич назвал идеального игрока для «Краснодара», выступающего за «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой идеально бы вписался в игровую модель «Краснодара».

— Мы очень много говорим про Соболева и на его фоне мало про Мостового. Мостовой — это одна из главных драм «Зенита».

— Вот смотри. Это не инсайд, исключительно моя точка зрения… На мой взгляд, [Мостовой] идеальный игрок для «Краснодара». Вот просто со всех точек зрения. И отработает в обороне, когда надо. И возьмёт на себя, и обыграет, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив».