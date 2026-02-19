Скидки
Главная Футбол Новости

Генич назвал идеального игрока для «Краснодара», выступающего за «Зенит»

Генич назвал идеального игрока для «Краснодара», выступающего за «Зенит»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой идеально бы вписался в игровую модель «Краснодара».

— Мы очень много говорим про Соболева и на его фоне мало про Мостового. Мостовой — это одна из главных драм «Зенита».
— Вот смотри. Это не инсайд, исключительно моя точка зрения… На мой взгляд, [Мостовой] идеальный игрок для «Краснодара». Вот просто со всех точек зрения. И отработает в обороне, когда надо. И возьмёт на себя, и обыграет, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив».

