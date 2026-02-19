Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
«Он сделал свой выбор». Матвей Кисляк — о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал переход защитника Игоря Дивеева в санкт-петербургский «Зенит». Игроком сине-бело-голубых Дивеев стал в это трансферное окно, ранее он выступал за армейцев.

— Сильно был шокирован уходом Дивеева?
— Не то чтобы шокирован. Он сделал свой выбор. Каждый человек ищет то место, где ему комфортнее и где ему лучше. Рад за него, это новый этап в карьере. Особо не шокирован, желаю ему там удачи, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

В составе ЦСКА 26-летний Дивеев становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Шнякин связал переход Данилы Козлова в ЦСКА с возможной продажей Матвея Кисляка
Комментарии
