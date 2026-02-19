Защитник ЦСКА продолжит карьеру в «Ахмате» — источник

Защитник московского ПФК ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров продолжит карьеру в грозненском «Ахмате». 20-летний футболист переходит в команду Станислава Черчесова на правах аренды до конца текущего сезона, информирует издание «Спорт-экспресс».

Отмечается, что в арендном соглашении будет предусмотрена опция полноценного выкупа.

Джамалутдин Абдулкадыров — воспитанник академии ЦСКА. В текущем сезоне он провёл за основную команду армейцев 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями отметиться не сумел. Рыночная стоимость Абдулкадырова, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Действующий контракт Джамалутдина с ЦСКА рассчитан до 2027 года.