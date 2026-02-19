«Для нас это был средний уровень игры». Тренер «Будё-Глимт» — о победе в матче с «Интером»
Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (3:1).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Брунстад – 20' 1:1 Эспозито – 30' 2:1 Хёуге – 61' 3:1 Хёг – 64'
«Думаю, что сегодня нам несколько повезло. Мы и вправду эффективны, но, на мой взгляд, для нас это был всего лишь средний уровень игры. Результат хороший, но вот сам уровень средний.
Каспер Хёг действительно хорош и в том числе много помогает в обороне. Он оберегает мяч, выигрывает много единоборств. Он принял участие во всех трёх голах. Кроме того, он отличный парень, так что это идеальный комплект», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.
