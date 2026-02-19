«Для нас это был средний уровень игры». Тренер «Будё-Глимт» — о победе в матче с «Интером»

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (3:1).

«Думаю, что сегодня нам несколько повезло. Мы и вправду эффективны, но, на мой взгляд, для нас это был всего лишь средний уровень игры. Результат хороший, но вот сам уровень средний.

Каспер Хёг действительно хорош и в том числе много помогает в обороне. Он оберегает мяч, выигрывает много единоборств. Он принял участие во всех трёх голах. Кроме того, он отличный парень, так что это идеальный комплект», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.