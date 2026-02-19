Агент Хлусевича объяснил уход игрока «Спартака» в аренду в «Ахмат»

Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал переход футболиста в «Ахмат» на правах аренды. Он объяснил эту сделку желанием Хлусевича получать игровую практику.

«Мы могли остаться в «Спартаке», но сами приняли решение уйти в аренду. Хотим, чтобы у Даниила была постоянная игровая практика, возможность вернуть свои лучшие кондиции, чтобы с лета играть в основном составе «Спартака». Ключевую роль в выборе «Ахмата» сыграл тренер — был диалог с Черчесовым. У Хлусевича аренда без права выкупа», — сказал Мавренков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.