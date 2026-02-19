Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Хлусевича объяснил уход игрока «Спартака» в аренду в «Ахмат»

Агент Хлусевича объяснил уход игрока «Спартака» в аренду в «Ахмат»
Комментарии

Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал переход футболиста в «Ахмат» на правах аренды. Он объяснил эту сделку желанием Хлусевича получать игровую практику.

«Мы могли остаться в «Спартаке», но сами приняли решение уйти в аренду. Хотим, чтобы у Даниила была постоянная игровая практика, возможность вернуть свои лучшие кондиции, чтобы с лета играть в основном составе «Спартака». Ключевую роль в выборе «Ахмата» сыграл тренер — был диалог с Черчесовым. У Хлусевича аренда без права выкупа», — сказал Мавренков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE
Live
Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android