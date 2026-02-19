Скидки
Футбол Новости

Генич — о «Спартаке»: практически не сомневаюсь, что у Карседо сейчас пойдёт

Генич — о «Спартаке»: практически не сомневаюсь, что у Карседо сейчас пойдёт
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о московском «Спартаке» и новом главном тренере команды Хуане Карседо. Испанец возглавил красно-белых этой зимой. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Я практически не сомневаюсь, что у Карседо сейчас пойдёт. Практически не сомневаюсь, что будет результат. Возможно, они даже отыграют у «Балтики» эти шесть очков. Почему? Потому что это «Спартак». Потому что на эмоциях, когда приходит новый тренер, футболистам очень хочется себя показать.

Вот такая новая глава у «Спартака» начинается. Не сомневаюсь, что может получиться, потому что набор игроков у них неплохой», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

