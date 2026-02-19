Скидки
Футбол Новости

В «Ахмате» подтвердили переход игрока ЦСКА Абдулкадырова на правах аренды

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил информацию, что в грозненский клуб переходит защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров.

«Да, Адбулкадыров переходит в «Ахмат» на правах аренды», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Джамалутдин Абдулкадыров — воспитанник академии ЦСКА. В текущем сезоне он провёл за основную команду армейцев 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями отметиться не сумел. Рыночная стоимость Абдулкадырова, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Действующий контракт Джамалутдина с ЦСКА рассчитан до 2027 года.

