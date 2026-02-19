Скидки
Главная Футбол Новости

В ЦСКА объяснили свою активную трансферную кампанию
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что хотят получить от новичков в армейском клубе. Зимой ряды ЦСКА пополнили форварды Лусиано Гонду и Максим Воронов, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также защитник Матеус Рейс.

— Расскажите детально о логике каждого трансфера для ЦСКА.
— Если говорить о логике приобретений, в лице Лусиано мы стремились получить забивного нападающего, адаптированного к чемпионату России, добавить конкуренции на острие. С первых дней Лучи продемонстрировал своё голевое чутье, своё умение играть на команду, играть с командой. Тренерский штаб очень доволен работой как с ним, так и с другими нашими форвардами. В частности, с другим новичком Максимом Вороновым. Максим осознаёт, что выступает за большой клуб, наша цель — снять с него излишнее напряжение настолько, насколько это возможно. Его талант очевиден, а количество моментов, пускай пока некоторые из них не были реализованы, очевидно говорит о том самом упомянутом выше чутье. И гол Максим забил породистый.

Что касается другого молодого таланта, Данилы Козлова, он, несмотря на возраст, игрок уже заявивший о себе в России. При этом Даня только присоединился к команде. Но скрывать не буду: видеть в наших рядах хотели Козлова ещё после яркого периода в «Балтике». Тут не открою Америку, центр поля многое определяет в футболе команды. Всё зависит от Фабио и Данилы, на какой позиции и насколько успешно он будет выступать, но конкуренция необходима для роста любому коллективу. Если говорить о коллективе, Дима Баринов, кстати, вписался в него просто отлично, став своим буквально с первых минут. Читал, что были споры относительно переноса его лидерских качеств в новый коллектив, однако, на мой взгляд, он сразу же проявил себя лидером во многих аспектах, а в его игровых качествах никто и не мог усомниться.

— И остаётся Матеус Рейс.
— Различные показатели Рейса в «Спортинге», а он, например, занимает 11-е место по количеству сыгранных матчей за всю историю клуба, говорят сами за себя. Мы хотели найти на эту позицию опытного игрока с необходимыми для Фабио качествами, считаю, что нам это удалось. У нас сформировался боеспособный состав, основанный на сплаве опыта и молодости. Буду откровенен, летом нам не всё удалось, команда не получила необходимой стабильности и прочности, без которых невозможно идти за чем-то большим. Теперь же нам удалось задуманное. Получилось в командной работе услышать все мнения и найти решения на благо общим целям, — приводит слова Бабаева Sport24.

