Кнутсен ответил, что будет важным во втором стыковом матче «Будё-Глимт» с «Интером»

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен ответил на вопрос, что будет важным в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с итальянским «Интером». Вторая встреча команд пройдёт в Италии во вторник, 24 февраля. В первом матче «Будё-Глимт» дома выиграл со счётом 3:1.

«О, много, много разных вещей. Будет новый матч. Не думаю, что мы можем просто отойти в оборону и надеяться на контратаки. Нам тоже надо идти вперёд. Надо использовать средний блок, высокий блок. Будет точно непросто», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

На общем этапе «Будё-Глимт» занял 23-е место в турнирной таблице.