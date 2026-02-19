Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кнутсен ответил, что будет важным во втором стыковом матче «Будё-Глимт» с «Интером»

Кнутсен ответил, что будет важным во втором стыковом матче «Будё-Глимт» с «Интером»
Комментарии

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен ответил на вопрос, что будет важным в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с итальянским «Интером». Вторая встреча команд пройдёт в Италии во вторник, 24 февраля. В первом матче «Будё-Глимт» дома выиграл со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«О, много, много разных вещей. Будет новый матч. Не думаю, что мы можем просто отойти в оборону и надеяться на контратаки. Нам тоже надо идти вперёд. Надо использовать средний блок, высокий блок. Будет точно непросто», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

На общем этапе «Будё-Глимт» занял 23-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Новая сенсация Норвегии в ЛЧ — «казнили» третий топ-клуб подряд! «Интер» получил 3. Видео
Новая сенсация Норвегии в ЛЧ — «казнили» третий топ-клуб подряд! «Интер» получил 3. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android