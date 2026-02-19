Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Спортдиректор «Ахмата»: Хлусевич хотел поработать с Черчесовым — это сыграло большую роль

Спортдиректор «Ахмата»: Хлусевич хотел поработать с Черчесовым — это сыграло большую роль
Комментарии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что один из факторов перехода в команду Даниила Хлусевича — это желание игрока поработать под руководством главного тренера грозненцев Станислава Черчесова. Напомним, Хлусевич перешёл в «Ахмат» на правах аренды из «Спартака». Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, в нём не предусмотрена опция полноценного выкупа.

«У нас в команде есть конкуренция. Мы хотели видеть Хлусевича у себя. А у игрока было желание поработать под руководством Черчесова — это сыграло большую роль», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

