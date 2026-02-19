Червиченко: Черчесов собирает в «Ахмате» неплохих ребят со спартаковским прошлым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на переход защитника красно-белых Даниила Хлусевича в грозненский «Ахмат» на правах аренды до конца текущего сезона.

«В «Ахмате» отличный тренер. Если взяли Хлусевича, то точно не сидеть на лавке. Не понимаю, почему Даниила отправили в аренду. Он точно не хуже тех, кто остался в команде. Но тут уже на усмотрение руководства и тренерского штаба «Спартака». Хлусевич нормально проявит себя в «Ахмате». Черчесов собирает неплохих ребят со спартаковским прошлым, что логично», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.