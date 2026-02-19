Скидки
Футбол Новости

Червиченко: «Ахмат» хочет показать результат лучше, а не барахтаться внизу

Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об активности грозненского «Ахмата» на трансферном рынке.

«Ахмат» хочет показать результат лучше, а не барахтаться внизу. Может, есть желание в следующем сезоне на что-то замахнуться. Вот и берут футболистов. Уверен, что «Ахмат» этот сезон закончит без проблем. Никаких тревог в конце сезона не будет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (40).

