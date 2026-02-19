Сергей Ташуев ответил, насколько удалось перестроить «Енисей» на сборах

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев рассказал об адаптации команды к его стилю.

— Насколько на нынешних сборах вам удалось перестроить «Енисей» под свой стиль?

— Я не любитель цифр, проценты брать сложно, но где-то процентов на 60 максимум. Это максимум во всех отношениях в плане работоспособности, подготовки силового давления, прессинга — пока 60%. Будем потихоньку добирать, надеюсь, и по ходу сезона будем поднимать уровень игры повыше. С группой атаки пока ещё есть сложности, с инсайдами в плане принятия решений на поле. Пока ещё, мягко выражаясь, не в ту сторону идёт. Но это моя работа, поэтому не проблема.

Мы должны это все сами выстроить. Повторюсь, но вот проблема погоды… Мы теряем основные тренировки на поле. Это немножко угнетает. Все команды в одинаковых условиях тут и также пропускают. Мы ещё в манеже за восемь дней надеемся подправим ситуацию, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.