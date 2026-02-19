Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев ответил, насколько удалось перестроить «Енисей» на сборах

Сергей Ташуев ответил, насколько удалось перестроить «Енисей» на сборах
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев рассказал об адаптации команды к его стилю.

— Насколько на нынешних сборах вам удалось перестроить «Енисей» под свой стиль?
— Я не любитель цифр, проценты брать сложно, но где-то процентов на 60 максимум. Это максимум во всех отношениях в плане работоспособности, подготовки силового давления, прессинга — пока 60%. Будем потихоньку добирать, надеюсь, и по ходу сезона будем поднимать уровень игры повыше. С группой атаки пока ещё есть сложности, с инсайдами в плане принятия решений на поле. Пока ещё, мягко выражаясь, не в ту сторону идёт. Но это моя работа, поэтому не проблема.

Мы должны это все сами выстроить. Повторюсь, но вот проблема погоды… Мы теряем основные тренировки на поле. Это немножко угнетает. Все команды в одинаковых условиях тут и также пропускают. Мы ещё в манеже за восемь дней надеемся подправим ситуацию, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Материалы по теме
«Решили сделать что-то серьёзное». Сергей Ташуев — о приходе в «Енисей»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android