Бубнов назвал единственного человека, который проводит аналитическую работу в «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что серьёзной аналитической работой в московском «Динамо» занят только спортивный директор клуба Желько Бувач.

— Ну, я не думаю, что прямо серьёзную аналитическую работу он [Газзаев] проводит.

— Там серьёзную аналитическую работу один человек проводит. Это Бувач. Остальные — это всё не уровень. Отсюда и проблемы «Динамо» — 10-11-е места. Сейчас основная задача «Динамо» — Кубок, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч.