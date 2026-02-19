Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» досрочно прекратило аренду Данилина из «Акрона»

«Торпедо» досрочно прекратило аренду Данилина из «Акрона»
Комментарии

Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о досрочном прекращении аренды нападающего Кирилла Данилина у тольяттинского «Акрона».

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва досрочно завершает аренду 23-летнего вингера тольяттинского «Акрона» Кирилла Данилина.

Игрок выступал за чёрно-белых с августа 2025 года. За это время он провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Кирилл, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который заработал 48 очков.

Материалы по теме
Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE
Live
Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android