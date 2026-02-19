Скидки
Автор дубля Патрик Шик высказался о победе «Байера» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Комментарии

Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (2:0). Шик оформил дубль, отличившись на 60-й и 63-й минутах.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Шик – 60'     0:2 Шик – 63'    

«Как нападающий я должен проявлять терпение. Порой приходится ждать свой момент целый матч. Надо быть к этому готовым, такова работа нападающего. Сегодня оказался в нужное время в нужном месте. У нас был тяжёлый старт после зимней паузы, но мы сильно прибавили. Посмотрим, насколько далеко всё зайдёт», — приводит слова Шика официальный сайт УЕФА.

Ответный стыковой матч состоится в Германии во вторник, 24 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.

Комментарии
