Автор дубля Патрик Шик высказался о победе «Байера» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (2:0). Шик оформил дубль, отличившись на 60-й и 63-й минутах.

«Как нападающий я должен проявлять терпение. Порой приходится ждать свой момент целый матч. Надо быть к этому готовым, такова работа нападающего. Сегодня оказался в нужное время в нужном месте. У нас был тяжёлый старт после зимней паузы, но мы сильно прибавили. Посмотрим, насколько далеко всё зайдёт», — приводит слова Шика официальный сайт УЕФА.

Ответный стыковой матч состоится в Германии во вторник, 24 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.