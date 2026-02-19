Владислав Саусь назвал игрока «Балтики», которого взял бы в «Спартак»

Крайний защитник «Спартака» Владислав Саусь назвал игрока «Балтики», которого пригласил бы в московский клуб. Ранее Саусь сам выступал за калининградцев. Игроком красно-белых он стал в это трансферное окно.

— Кто из «Балтики», на ваш взгляд, следующий на повышение?

— Там очень много хороших футболистов. Не хочется кого-то восхвалять. Думаю, все ребята могли бы пойти в другие команды и точно не потеряться. Например, Кевин Андраде может легко перейти. Плюс выделю Максима Бориско, Максима Петрова, Брайана Хиля, Николая Титкова, Мингияна Бевеева. Варатынов, Гассама, Филин тоже востребованы.

— Если бы у вас была возможность взять одного футболиста «Балтики» в «Спартак», кто бы это был?

— Я бы взял Николая Титкова, потому что нас с ним сложились близкие, дружеские отношения. Он смог бы тут конкурировать и бороться за место в составе, у него есть хорошие качества, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».