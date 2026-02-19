Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Саусь назвал игрока «Балтики», которого взял бы в «Спартак»

Владислав Саусь назвал игрока «Балтики», которого взял бы в «Спартак»
Комментарии

Крайний защитник «Спартака» Владислав Саусь назвал игрока «Балтики», которого пригласил бы в московский клуб. Ранее Саусь сам выступал за калининградцев. Игроком красно-белых он стал в это трансферное окно.

— Кто из «Балтики», на ваш взгляд, следующий на повышение?
— Там очень много хороших футболистов. Не хочется кого-то восхвалять. Думаю, все ребята могли бы пойти в другие команды и точно не потеряться. Например, Кевин Андраде может легко перейти. Плюс выделю Максима Бориско, Максима Петрова, Брайана Хиля, Николая Титкова, Мингияна Бевеева. Варатынов, Гассама, Филин тоже востребованы.

— Если бы у вас была возможность взять одного футболиста «Балтики» в «Спартак», кто бы это был?
— Я бы взял Николая Титкова, потому что нас с ним сложились близкие, дружеские отношения. Он смог бы тут конкурировать и бороться за место в составе, у него есть хорошие качества, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

Материалы по теме
Бубнов назвал единственного человека, который проводит аналитическую работу в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android