Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар прокомментировал поражение в первом матче с «Байером»

Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар прокомментировал поражение в первом матче с «Байером»
Комментарии

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о поражении в первом стыковом матче Лиги чемпионов с немецким «Байером» (0:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Шик – 60'     0:2 Шик – 63'    

«Мы пропустили два гола за три минуты в период, когда показывали свою лучшую игру. В первом тайме «Байер» был сильнее, но не забил. На последних минутах старались сократить счёт, вернуться в игру, но этому было не суждено случиться.

Во втором матче теперь будет очень сложно. Но надеемся забить и усложнить жизнь сопернику, навязать ему борьбу, сохранить интригу.

Факт в том, что не можем забить в трёх матчах подряд. Мы немного сбавили обороты и стали менее агрессивными в атаке. Думаю, нам надо снова чаще бить, лучше завершать атаки. Надо, чтобы наши нападающие действовали более агрессивно в штрафной», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Ответный стыковой матч состоится в Германии во вторник, 24 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.

Комментарии
