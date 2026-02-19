Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар прокомментировал поражение в первом матче с «Байером»

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о поражении в первом стыковом матче Лиги чемпионов с немецким «Байером» (0:2).

«Мы пропустили два гола за три минуты в период, когда показывали свою лучшую игру. В первом тайме «Байер» был сильнее, но не забил. На последних минутах старались сократить счёт, вернуться в игру, но этому было не суждено случиться.

Во втором матче теперь будет очень сложно. Но надеемся забить и усложнить жизнь сопернику, навязать ему борьбу, сохранить интригу.

Факт в том, что не можем забить в трёх матчах подряд. Мы немного сбавили обороты и стали менее агрессивными в атаке. Думаю, нам надо снова чаще бить, лучше завершать атаки. Надо, чтобы наши нападающие действовали более агрессивно в штрафной», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Ответный стыковой матч состоится в Германии во вторник, 24 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.