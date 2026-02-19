Сергей Ташуев назвал главные принципы в своей тренерской философии

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев ответил на вопрос о главных принципах в рабочей философии.

— Какие ваши три главных принципа в тренерской философии?

— Это правильный быстрый футбол. Максимально вертикально идти в атаку, быстрое принятие и выбор решения. Это и мысль, и интеллект. Принцип параллельности, и, так называемый, «круглый мяч», когда команда должна вся вместе прессинговать и вместе правильно располагаться при владении мячом. Много у нас своих нюансов. У нас система предполагает смещение игроков в одну зону, резкий разворот в другую, вертикальную. Сложная очень игра. Поэтому для нас краеугольным камнем является повышение уровня интеллекта футболистов.

Мы в Турции без выходных дней вообще. Ну были, конечно, после матча. И то утром в зал, а вечером свободное время. Режим для ребят оказался очень жёстким в плане того, что домой никто не поехал, все работали. Мы спросили: «Вы готовы к тому, чтобы домой не уезжать?» Все согласились, необходимо отдать должное. Продолжают работать месяц безвылазно. У нас если нет поля – идём в зал. Леса, поля на беговую работу и так далее. Это тяжело для футболистов. Хочется же с мячом работать всегда. Мне самому морально очень тяжело из-за того, что мы лишились нашего любимого футбольного поля.

Сейчас провели турнирчик мини-футбольный с участием спортивного директора. Мы по шесть человек четыре команды сыграли без правил, без ничего. Немного встряхнули эмоционально. В финал вышла, кстати, как раз команда руководителей. Они там проиграли, но всё равно – дали бой молодёжи. Мы хотели сделать ещё тимбилдинг, пойти на море шашлыки делать. А они нам говорят: «Дайте нам друг от друга отдохнуть, а то снова все вместе, и так за одним столом сидим». Решили не трогать, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.