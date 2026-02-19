Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны финансовые подробности перехода защитника ЦСКА в «Ахмат» — источник

Стали известны финансовые подробности перехода защитника ЦСКА в «Ахмат» — источник
Комментарии

Стали известны финансовые подробности перехода защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова в «Ахмат». Накануне стало известно, что игрок перейдёт в грозненский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

Как утверждает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, сумма выкупа Абдулкадырова для «Ахмата» составит 60 млн рублей. Аренда игрока в Грозном бесплатна. Опция выкупа станет обязательной при выполнении определённых условий. Если по окончании аренды выкуп произойдёт, у ЦСКА останется приоритетное право вернуть своего воспитанника, начиная с января 2027 года.

Отмечается, что сумма за возвращение Абдулкадырова в ЦСКА составит от 120 до 200 млн рублей.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА продолжит карьеру в «Ахмате» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android