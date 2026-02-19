Стали известны финансовые подробности перехода защитника ЦСКА в «Ахмат» — источник

Стали известны финансовые подробности перехода защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова в «Ахмат». Накануне стало известно, что игрок перейдёт в грозненский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

Как утверждает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, сумма выкупа Абдулкадырова для «Ахмата» составит 60 млн рублей. Аренда игрока в Грозном бесплатна. Опция выкупа станет обязательной при выполнении определённых условий. Если по окончании аренды выкуп произойдёт, у ЦСКА останется приоритетное право вернуть своего воспитанника, начиная с января 2027 года.

Отмечается, что сумма за возвращение Абдулкадырова в ЦСКА составит от 120 до 200 млн рублей.