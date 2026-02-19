Скидки
Главная Футбол Новости

Гришин: в ЦСКА Абдулкадыров уже не боролся за место в составе

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал переход защитника Джамалутдина Абдулкадырова в «Ахмат». Футболист присоединился к грозненской команде на правах аренды.

«Клуб и игрок всё правильно сделали с арендой. В ЦСКА Абдулкадыров уже не боролся за место в составе. В команду взяли Рейса. Так что будут играть он, Лукин, Виктор и Данилов. У Абдулкадырова не было бы игровой практики. Вопрос — будет ли он играть в «Ахмате». Там большая конкуренция. В центре играют иностранцы. Если будет играть, это хорошо. А если сидеть, то разницы никакой», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
