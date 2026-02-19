Александр Бубнов поделился историей про «тест смерти» Лобановского

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился историей про «тест смерти» известного советского и украинского тренера Валерия Лобановского. Бубнов выступал под руководством Лобановского в сборной СССР.

«Знаешь, какой тест смерти был у Лобановского? У него было 10 кругов: 50 метров в полной [выкладке], максимально, 50 метров — трусцой. И вот так 400 метров. Представляешь, сколько там отрезков? Потом следующий: 100 метров полную, 100 — трусцой. Тоже 10 кругов надо было пробежать. И самое страшное — 300 метров. И потом, скажем так, 100 метров можешь хоть пешком идти. А потом снова. Вот это всё называлось тестом смерти. Я такой раз бежал.

Хотя у него и другой тест был, когда надо было бежать 100 метров, три минуты отдыха, 200 метров, три минуты отдыха, 400, 600. Всё в полную силу. Там уже не восстанавливаешься [просто]. И под конец — 1200 метров. Это всё. На максимальном ускорении? Да. Максимально бежишь 1200, у тебя перед глазами туман, искры, блин, ноги не слушаются. Прибегаешь — становишься у бордюра и блюёшь», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».