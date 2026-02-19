Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Даниил Хлусевич выбрал игровой номер в «Ахмате»

Комментарии

Фланговый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич определился с игровым номером в «Ахмате», за который он будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона. Так, футболист выбрал 82-й номер. Об этом информирует пресс-служба грозненского клуба.

Фото: ФК Ахмат

Напомним, Даниил Хлусевич принадлежит «Спартаку» с января 2022 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей и одна голевая передача за красно-белых во всех турнирах. Три из них защитник провёл в Мир Российской Премьер-Лиге. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. В «Ахмат» футболист перешёл на правах аренды без опции последующего выкупа.

