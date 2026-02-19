«Во втором тайме Патрик Шик сделал разницу». Тренер «Байера» — о матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер немецкого «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (2:0).

«Когда мы не реализовали два-три отличных момента, я подумал: «Снова началось». Но во втором тайме Патрик Шик сделал разницу. Его первый гол повёл нас верным курсом. Свои моменты соперник имел благодаря дальним ударам. Но позади лишь первый матч.

Мы уважаем соперника, ценим его мастерство. Но мы не переживаем… У нас тоже много мастерства, и если показываем свою игру, то мы — хорошая команда. Правда, своей лучшей игры мы ещё не нащупали. Надо ещё многому учиться, но потенциал у нас большой. У нас новый коллектив, и мы вместе учимся, стараемся становиться лучше. Правда, расписание очень плотное. Что-то около 11 матчей подряд через каждые три дня. Это интересно, но сложно», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.