В ЦСКА оценили игру и результат команды в первой части сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об оценке игры и результатов армейцев по итогам первой части текущего сезона. На зимний перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

— Как вы оцениваете результаты и игру ЦСКА в первой части сезона? Получилось ли выше ожиданий, лучше, чем рассчитывали?

— Если говорить об ожиданиях, нужно сразу уточнить: от какой точки мы отталкиваемся? От момента победы в Кубке России или от начала поиска нового главного тренера? Очевидно, что это разные отправные точки, а значит, и ожидания будут разными. При этом ожидания — понятие эмоциональное, а наша задача была сохранить холодную голову и амбиции в условиях форс-мажора. Безусловно, в первой части сезона команда демонстрировала очень качественный футбол, и сейчас мы боремся за самые высокие места.

Нужно отдать должное футболистам — они большие молодцы, отлично отработали не только первую часть сезона, но и весь календарный 2025 год. Периоды были разными, но общий результат отличный. И, конечно, тренерский штаб, — приводит слова Бабаева Sport24.