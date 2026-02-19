Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА оценили игру и результат команды в первой части сезона

В ЦСКА оценили игру и результат команды в первой части сезона
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об оценке игры и результатов армейцев по итогам первой части текущего сезона. На зимний перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

— Как вы оцениваете результаты и игру ЦСКА в первой части сезона? Получилось ли выше ожиданий, лучше, чем рассчитывали?
— Если говорить об ожиданиях, нужно сразу уточнить: от какой точки мы отталкиваемся? От момента победы в Кубке России или от начала поиска нового главного тренера? Очевидно, что это разные отправные точки, а значит, и ожидания будут разными. При этом ожидания — понятие эмоциональное, а наша задача была сохранить холодную голову и амбиции в условиях форс-мажора. Безусловно, в первой части сезона команда демонстрировала очень качественный футбол, и сейчас мы боремся за самые высокие места.

Нужно отдать должное футболистам — они большие молодцы, отлично отработали не только первую часть сезона, но и весь календарный 2025 год. Периоды были разными, но общий результат отличный. И, конечно, тренерский штаб, — приводит слова Бабаева Sport24.

Материалы по теме
В ЦСКА объяснили свою активную трансферную кампанию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android