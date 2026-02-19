Геннадий Орлов упрекнул клубы РПЛ в плохой физической подготовленности

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов упрекнул клубы Мир Российской Премьер-Лиги в плохой физической подготовленности. Он считает, что хорошая физическая готовность — один из главных принципов игры в футбол.

«В футболе есть четыре главных принципа. И на первом месте, это вам каждый тренер скажет, — физическая подготовленность. Нужно держать 90 минут темп. Вы посмотрите на наши российские команды: редко, кто может 90 минут… А вот у Талалаева работают 90 минут все — это его подготовительная история. Организованы игроки, у них ментальность такая», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».