Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов упрекнул клубы РПЛ в плохой физической подготовленности

Геннадий Орлов упрекнул клубы РПЛ в плохой физической подготовленности
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов упрекнул клубы Мир Российской Премьер-Лиги в плохой физической подготовленности. Он считает, что хорошая физическая готовность — один из главных принципов игры в футбол.

«В футболе есть четыре главных принципа. И на первом месте, это вам каждый тренер скажет, — физическая подготовленность. Нужно держать 90 минут темп. Вы посмотрите на наши российские команды: редко, кто может 90 минут… А вот у Талалаева работают 90 минут все — это его подготовительная история. Организованы игроки, у них ментальность такая», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов — о «Зените»: сколько можно за счёт спонсорских денег существовать?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android