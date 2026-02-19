Скидки
Футбол

Орлов: москвичи пишут, что «Газпром» деньги за газ платит футболистам. Ничего подобного!

Орлов: москвичи пишут, что «Газпром» деньги за газ платит футболистам. Ничего подобного!
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о финансировании «Зенита» со стороны «Газпрома».

— «Газпром» — это корпорация с огромными доходами. Государство забирает 51% доходов, а 49% идут на развитие: сколько физкультурно-оздоровительных комплексов построено, бассейнов, стадионов, центров, сборные страны, ЮФЛ. Часто московские болельщики пишут, что «Газпром» собирает деньги за газ, а платит их футболистам «Зенита». Да ничего подобного! 49% идут на развитие «Газпрома», это решение руководства корпорации помогать развитию спорта, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

