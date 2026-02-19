Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» решил вопрос с заявкой Фуртадо. Клуб арендовал игрока «Краснодара» до конца сезона

«Сочи» решил вопрос с заявкой Фуртадо. Клуб арендовал игрока «Краснодара» до конца сезона
Комментарии

«Сочи» решил вопрос с заявкой Густаво Фуртадо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сочи» и «Краснодар» давно согласовали аренду форварда до конца сезона, но сочинцы не могли решить вопрос с заявкой нападающего. Сейчас проблема решена.

Бразильцу 24 года, за чёрно-зелёных он выступает с лета 2025-го. В нынешнем сезоне универсальный игрок линии нападения провёл 14 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Фуртадо с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года.

«Сочи» по состоянию на сегодняшний день располагается на 16-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Южане набрали девять очков по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

Материалы по теме
Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE
Live
Клубы РПЛ подписывают последних новичков. Трансферный дедлайн в чемпионате России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android