«Сочи» решил вопрос с заявкой Фуртадо. Клуб арендовал игрока «Краснодара» до конца сезона

«Сочи» решил вопрос с заявкой Густаво Фуртадо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сочи» и «Краснодар» давно согласовали аренду форварда до конца сезона, но сочинцы не могли решить вопрос с заявкой нападающего. Сейчас проблема решена.

Бразильцу 24 года, за чёрно-зелёных он выступает с лета 2025-го. В нынешнем сезоне универсальный игрок линии нападения провёл 14 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Фуртадо с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года.

«Сочи» по состоянию на сегодняшний день располагается на 16-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Южане набрали девять очков по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате «Краснодар».