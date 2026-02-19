Скидки
Главная Футбол Новости

Орлов — о «Зените»: сколько можно за счёт спонсорских денег существовать?

Орлов — о «Зените»: сколько можно за счёт спонсорских денег существовать?
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о финансовой стороне деятельности «Зенита» и других российских клубов.

— Что такое еврокубки — это заработок денег для клуба. Я всегда буду повторять: последнее участие «Зенита» в Лиге чемпионов принесло около € 62 млн. Заработали за выступление сами, какой замечательный оборот! Поэтому «Зенит» и хочет сейчас на первое место выйти. Сколько можно за счёт спонсорских денег существовать? А ещё особенно за губернаторские деньги. У нас половина команд на бюджете областей, городов. У нас частные команды — это «Краснодар» Галицкого, ну и «Акрон», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

