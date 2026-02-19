«Рубин» договорился с «Сочи» об аренде Игнасио Сааведры

«Рубин» согласовал с «Сочи» аренду Игнасио Сааведры (Начо) до конца сезона с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы уже обмениваются документами для завершения трансфера.

Ранее сегодня сообщалось, что стороны пытаются достигнуть договорённости до закрытия зимнего трансферного окна. Теперь же сделка согласована, договорённость достигнута.

В текущем сезоне Сааведра провёл за «Сочи» 22 матча во всех турнирах. На счету 27-летнего чилийского полузащитника четыре забитых мяча и один результативный пас. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Начо в € 1,8 млн. До перехода в «Сочи» футболист выступал лишь за один клуб — чилийский «Универсидад», воспитанником которого является.