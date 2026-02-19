«Батя в здании!» «Спартак» объявил о возвращении Рябчука

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук вернулся в расположение команды после рождения сына. Он покидал команду на зимних сборах по семейным обстоятельствам. У футболиста родился сын 15 февраля.

«Батя в здании! Олег Рябчук вернулся на сборы после рождения сына», — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Олег Рябчук выступает за «Спартак» с августа 2023 года. За трансфер игрока сборной Молдавии красно-белые заплатили греческому «Олимпиакосу» € 6 млн. В сезоне-2025/2026 у футболиста 14 матчей за клуб во всех турнирах — по семь в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.